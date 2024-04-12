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Борис Иванов

Место рождения

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1733 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1685 г.р.

Мать

Около 1679 г.р.

Жена

Около 1732 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733 ст.

Отец: Иван Прокофьев

Мать: Марья Иванова

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1754 ст.

Сын: Фока Борисов

Мать ребёнка: Евдокия Спиридонова

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1756 ст.

Дочь: Гликерья Борисова

Мать ребёнка: Евдокия Спиридонова

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1757 ст.

Дочь: Пелагея Борисова

Мать ребёнка: Евдокия Спиридонова

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Спиридонова

Смерть
Неизвестно
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