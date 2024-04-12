Борис Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1733 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733 ст.
Отец: Иван Прокофьев
Мать: Марья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1754 ст.
Сын: Фока Борисов
Мать ребёнка: Евдокия Спиридонова
Рождение ребёнка
Около 1756 ст.
Дочь: Гликерья Борисова
Мать ребёнка: Евдокия Спиридонова
Рождение ребёнка
1757 ст.
Дочь: Пелагея Борисова
Мать ребёнка: Евдокия Спиридонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Спиридонова
Смерть
Неизвестно