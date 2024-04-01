Булыгина Елена Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1992
Дочь: Баирова Юлия Эдуардовна
Отец ребёнка: Баиров Эдуард Валерьевич
Рождение ребёнка
21.06.1999
Дочь: Баирова Валерия Эдуардовна
Отец ребёнка: Баиров Эдуард Валерьевич
Рождение ребёнка
03.06.2009
Отец ребёнка: Баиров Эдуард Валерьевич