Булыгина Елена Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булыгина Елена Олеговна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1992

Дочь: Баирова Юлия Эдуардовна

Отец ребёнка: Баиров Эдуард Валерьевич

Рождение ребёнка
21.06.1999

Дочь: Баирова Валерия Эдуардовна

Отец ребёнка: Баиров Эдуард Валерьевич

Рождение ребёнка
03.06.2009

Сын: Баиров Роман Эдуардович

Отец ребёнка: Баиров Эдуард Валерьевич

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