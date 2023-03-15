Кутепов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутепов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Кутепов Борис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутепов Василий

Мать ребёнка: Кутепова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутепов Николай

Мать ребёнка: Кутепова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кутепова Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутепова Марфа

Рождение ребёнка
28.08.1941

Сын: Кутепов Сергей

Мать ребёнка: Кутепова Марфа

Смерть
Неизвестно

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