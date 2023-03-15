Кутепов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Кутепов Борис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутепов Василий
Мать ребёнка: Кутепова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутепов Николай
Мать ребёнка: Кутепова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кутепова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кутепова Марфа
Рождение ребёнка
28.08.1941
Сын: Кутепов Сергей
Мать ребёнка: Кутепова Марфа
Смерть
Неизвестно