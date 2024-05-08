(Кокорева) Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
01.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно