(Кокорева) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кокорева) Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1930

Отец: Кокорев Александр Михайлович

Мать: Кокорева (Федорова) Анна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
01.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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