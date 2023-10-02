Жупикова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.04.1966
Дочь: Карелина Нина Анатольевна
Отец ребёнка: Жупиков Анатолий
с.Троицкая Вихляйка Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жупиков Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Жупиков Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жупиков Виктор Анатольевич
Отец ребёнка: Жупиков Анатолий