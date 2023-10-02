Жупикова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жупикова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1966

Дочь: Карелина Нина Анатольевна

Отец ребёнка: Жупиков Анатолий

с.Троицкая Вихляйка Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жупиков Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: Жупиков Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жупиков Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: Жупиков Анатолий

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