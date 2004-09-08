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Минниев Андрей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.2004

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.2004

Отец: Минниев Павел Кальчукаевич

Мать: Минниева Светлана Александровна

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