Булатова Екатерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова Екатерина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

После 1783

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1763 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Аристарх Семенов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: (Булатова) Васса Аристархова

Отец ребёнка: Булатов Аристарх Семенов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1783

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