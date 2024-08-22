Анна Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нефедова Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Нефедов Филипп Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Нефедов Филипп Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1902
Отец ребёнка: Нефедов Филипп Федоров
Рождение ребёнка
05.01.1905
Отец ребёнка: Нефедов Филипп Федоров
Смерть
Неизвестно