Анна Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Леонтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нефедова Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Нефедов Филипп Федоров

Оликово, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нефедов Яков Филиппович

Отец ребёнка: Нефедов Филипп Федоров

Оликово, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нефедов Филипп Федоров

Оликово, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.01.1902

Сын: Нефедов Иоан Филиппович

Отец ребёнка: Нефедов Филипп Федоров

Оликово, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
05.01.1905

Сын: Нефедов Иван Филиппович

Отец ребёнка: Нефедов Филипп Федоров

Оликово, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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