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Демидова Александра Константиновна

Место рождения

Стралево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Стралево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
03.02.1888 ст.

Муж: Демидов Иван Николаевич

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.11.1888 ст.

Сын: Демидов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Демидов Иван Николаевич

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
17.10.1891 ст.

Сын: Демидов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Демидов Иван Николаевич

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
25.04.1894 ст.

Сын: Демидов Николай Иванович

Отец ребёнка: Демидов Иван Николаевич

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
01.09.1895 ст.

Сын: Демидов Александр Иванович

Отец ребёнка: Демидов Иван Николаевич

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Демидова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Демидов Иван Николаевич

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
03.07.1903 ст.

Сын: Демидов Павел Иванович

Отец ребёнка: Демидов Иван Николаевич

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
06.12.1904 ст.

Дочь: Демидова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Демидов Иван Николаевич

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
19.10.1910 ст.

Сын: Демидов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Демидов Иван Николаевич

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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