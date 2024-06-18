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Романенко Александр Борисович

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Место рождения

село Коломинские Гривы, Чаинского района, Томской области

Дата рождения

17.10.1943

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1943

Отец: Романенко Борис Федотович

Мать: Романенко-Кривых (Седешева) Матрена Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романенко Евгений Александрович

Мать ребёнка: Романенко (Шамова) Нина Гавриловна

Рождение ребёнка
04.04.?

Дочь: Яровая-Епифанова (Романенко) Ирина Александровна

Мать ребёнка: Романенко (Шамова) Нина Гавриловна

Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романенко Оксана Александровна

Мать ребёнка: Романенко (Шамова) Нина Гавриловна

Рождение ребёнка
24.02.1969

Сын: Романенко Сергей Александрович

Мать ребёнка: Романенко (Шамова) Нина Гавриловна

Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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