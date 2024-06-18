Романенко Александр Борисович
Место рождениясело Коломинские Гривы, Чаинского района, Томской области
Дата рождения17.10.1943
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1943
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романенко Евгений Александрович
Мать ребёнка: Романенко (Шамова) Нина Гавриловна
Рождение ребёнка
04.04.?
Дочь: Яровая-Епифанова (Романенко) Ирина Александровна
Мать ребёнка: Романенко (Шамова) Нина Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романенко Оксана Александровна
Мать ребёнка: Романенко (Шамова) Нина Гавриловна
Рождение ребёнка
24.02.1969
Сын: Романенко Сергей Александрович
Мать ребёнка: Романенко (Шамова) Нина Гавриловна
Смерть
Неизвестно