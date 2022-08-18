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Фаддиев Наум Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Фаддиева) Александра Алексеевна(?)

Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Фаддиева (Фаддиева) Устинья Наумовна

Мать ребёнка: (Фаддиева) Александра Алексеевна(?)

Рождение ребёнка
1876

Сын: Фаддиев Василий Наумович

Мать ребёнка: (Фаддиева) Александра Алексеевна(?)

Рождение ребёнка
1882

Сын: Фаддиев Егор Наумович

Мать ребёнка: (Фаддиева) Александра Алексеевна(?)

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