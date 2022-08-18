Фаддиев Наум Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Фаддиева (Фаддиева) Устинья Наумовна
Мать ребёнка: (Фаддиева) Александра Алексеевна(?)
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: (Фаддиева) Александра Алексеевна(?)
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: (Фаддиева) Александра Алексеевна(?)