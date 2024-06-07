Мещерякова Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти11.03.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Сын: Мещеряков Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Мещеряков Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Мещерякова) Анна Алексевна
Отец ребёнка: Мещеряков Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Мещеряков Роман Алексеевич
Отец ребёнка: Мещеряков Алексей Петрович
Смерть
11.03.1948
Мордовская АССР, Ковылкинский р-н, с. Чек-Полянки, Мордовия