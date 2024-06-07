Мещерякова Мария Григорьевна 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мещерякова Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

11.03.1948

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мещеряков Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Мещеряков Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Мещеряков Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Мещерякова) Анна Алексевна

Отец ребёнка: Мещеряков Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Мещеряков Роман Алексеевич

Отец ребёнка: Мещеряков Алексей Петрович

Смерть
11.03.1948
Мордовская АССР, Ковылкинский р-н, с. Чек-Полянки, Мордовия

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