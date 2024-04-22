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Шиверских Алексей

Место рождения

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

До 1743 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1743 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752 ст.

Сын: Шиверских Прокопий Алексеевич

Мать ребёнка: Шиверских Дарья Гавриловна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1759 ст.

Сын: Шиверских Трифон Алексеевич

Мать ребёнка: Шиверских Дарья Гавриловна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.

Сын: Шиверских Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Шиверских Дарья Гавриловна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1763 ст.

Сын: Шиверских Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Шиверских Дарья Гавриловна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №258, стр. 51
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шиверских Дарья Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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