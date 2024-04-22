Шиверских Алексей
Место рождения
Дата рожденияДо 1743 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1743 ст.
Рождение ребёнка
Около 1752 ст.
Сын: Шиверских Прокопий Алексеевич
Мать ребёнка: Шиверских Дарья Гавриловна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1759 ст.
Сын: Шиверских Трифон Алексеевич
Мать ребёнка: Шиверских Дарья Гавриловна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.
Сын: Шиверских Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Шиверских Дарья Гавриловна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1763 ст.
Сын: Шиверских Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: Шиверских Дарья Гавриловна
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №258, стр. 51
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно