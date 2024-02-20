Доцоева (Макеева) Айсят (Аисса) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДоцоева (Макеева) Айсят (Аисса)

Доцоева (Макеева) Айсят (Аисса)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1870

Сын: Доцоев Агубечыр (Константин)

Отец ребёнка: Доцоев Арсамак

Рождение ребёнка
05.04.1871

Сын: Доцоев Мусса (Моисей)

Отец ребёнка: Доцоев Арсамак

Рождение ребёнка
11.11.1878

Сын: Доцоев Ерусхан (Федор)

Отец ребёнка: Доцоев Арсамак

Рождение ребёнка
15.07.1881

Сын: Доцоев Каурбек

Отец ребёнка: Доцоев Арсамак

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ханифа

Отец ребёнка: Доцоев Арсамак

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Доцоев Арсамак

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доцоев Арсамак

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close