Климова Мария Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова Мария Платоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844 ст.

Дата смерти

До 1903

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.

Отец: Климов - Клементьев Платон Алексеевич

Мать: Клюева Прасковья Петровна

Бракосочетание
24.07.1863 ст.

Муж: Полозов Петр Афанасьевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
МК Михайло-Архангельская церковь г. Белебея гос.кр-н Полозов Петр Афанасьевич. православный, первым браком, 19 лет и того же города мещанина Платона Алексеева (вича) дочь Мария, православная, 19 лет ... Показать все
Рождение ребёнка
1865

Сын: Полозов Иван Петрович

Отец ребёнка: Полозов Петр Афанасьевич

Бракосочетание Ив Петр и --- в феврале 1887. следовательно рождение
Рождение ребёнка
03.11.1867 ст.

Сын: Полозов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Полозов Петр Афанасьевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
03.11.1867 Михаил, города Белебея государственный крестьянин Перт Афанасьевъ Полозов и законная жена Мария Платонова. Воспреемники: Иван Платоновъ и девица Феклиста Полозова (мб дочь Николая Полозова)
Рождение ребёнка
10.02.1880

Сын: Полозов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Полозов Петр Афанасьевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
10.02.1880 Михаил г. Белебея временно отпускной унтер офицер Петр Афанасьевъ полозов и законная жена Мария ПлатоноваВоспреемники: того же города Иван Платоновъ Климов и крестьянская жена Акулина Влад... Показать все
Рождение ребёнка
18.03.1883 ст.

Дочь: Полозова Анна Петровна

Отец ребёнка: Полозов Петр Афанасьевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
До 1903
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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