Каримов Юрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.06.1978
Мать ребёнка: Каримова (Молодцова) Нина Ивановна
Рождение ребёнка
08.01.1985
Дочь: Милочкина (Каримова) Юлия Юрьевна
Мать ребёнка: Каримова (Молодцова) Нина Ивановна
Рождение ребёнка
03.03.1992
Дочь: Каримова Анна Юрьевна
Мать ребёнка: Каримова (Молодцова) Нина Ивановна