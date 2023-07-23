Переверзев Роман Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.04.2012
Дочь: Переверзева Александра Романовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.05.2017
Сын: Переверзев Михаил Романович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности