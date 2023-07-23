Переверзев Роман Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переверзев Роман Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.2012

Дочь: Переверзева Александра Романовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.05.2017

Сын: Переверзев Михаил Романович

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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