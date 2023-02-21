Макаров Никонор Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1857
Дата смертиОколо 1928
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1857
Рождение ребёнка
Около 1880
Мать ребёнка: Макарова Мария Петровна
Рождение ребёнка
06.08.1893
Сын: Макаров Василий Никонорович
Мать ребёнка: Макарова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Ольга Никоноровна
Мать ребёнка: Макарова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухоярова Марфа
Мать ребёнка: Макарова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Никоноровна
Мать ребёнка: Макарова Мария Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1928