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Макаров Никонор Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1857

Дата смерти

Около 1928

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1857

Отец: не указан

Мать: Макарова Васса Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Макаров Иван Никонорович

Мать ребёнка: Макарова Мария Петровна

Рождение ребёнка
06.08.1893

Сын: Макаров Василий Никонорович

Мать ребёнка: Макарова Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Ольга Никоноровна

Мать ребёнка: Макарова Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухоярова Марфа

Мать ребёнка: Макарова Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Никоноровна

Мать ребёнка: Макарова Мария Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1928
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