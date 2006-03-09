Витязев Григорий (Илья) Иванович
Место рождения
Дата рождения23.07.1929
Дата смерти09.03.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1929
Рождение ребёнка
03.02.1965
Дочь: Старовойтова Юлия Григорьевна
Мать ребёнка: Витязева Клавдия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митюкова Лариса Григорьевна
Мать ребёнка: Витязева Клавдия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.03.2006
Шелехов, Шелеховский муниципальный район, Иркутская область