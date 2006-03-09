Витязев Григорий (Илья) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Витязев Григорий (Илья) Иванович

Место рождения

Бургаз, Иркутский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

23.07.1929

Дата смерти

09.03.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бургаз, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.02.1965

Дочь: Старовойтова Юлия Григорьевна

Мать ребёнка: Витязева Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митюкова Лариса Григорьевна

Мать ребёнка: Витязева Клавдия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Витязева Клавдия Николаевна

Смерть
09.03.2006
Шелехов, Шелеховский муниципальный район, Иркутская область
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