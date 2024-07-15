Лепихина Анастасия Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.2006
Сын: Лепихин Константин Владимирович
Отец ребёнка: Лепихин Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
14.12.2008
Дочь: Лепихина Кристина Владимировна
Отец ребёнка: Лепихин Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
17.08.2018
Сын: Лепихин Илья Владимирович
Отец ребёнка: Лепихин Владимир Анатольевич