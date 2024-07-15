Лепихина Анастасия Анатольевна 27.01.1988 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лепихина Анастасия Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1988

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лепихин Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
19.11.2006

Сын: Лепихин Константин Владимирович

Отец ребёнка: Лепихин Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
14.12.2008

Дочь: Лепихина Кристина Владимировна

Отец ребёнка: Лепихин Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
17.08.2018

Сын: Лепихин Илья Владимирович

Отец ребёнка: Лепихин Владимир Анатольевич

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