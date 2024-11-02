Дудырев Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
04.02.1902
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZV-HLRK?i=317&cat=745973
Рождение ребёнка
06.09.1903
Сын: Дударев Серапион Иванович
Мать ребёнка: Дудырева (Мезрина) Евдокия Авдеевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z6-NZXP?i=6&cat=745973 Д.Березека
Смерть
Неизвестно