Дудырев Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудырев Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1883 г.р.

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
04.02.1902

Жена: Дудырева (Мезрина) Евдокия Авдеевна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZV-HLRK?i=317&cat=745973
Рождение ребёнка
06.09.1903

Сын: Дударев Серапион Иванович

Мать ребёнка: Дудырева (Мезрина) Евдокия Авдеевна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z6-NZXP?i=6&cat=745973 Д.Березека
Смерть
Неизвестно

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