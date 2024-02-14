Юсупов Мухаммят — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупов Мухаммят

Место рождения

Актуково

Дата рождения

12.11.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1914

Отец: Сяйдяшев Юсип

Мать: Сабира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юсупова (Османова) Кадрия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юсупова (Османова) Кадрия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гейфуллина (Юсупова) Афия

Мать ребёнка: Юсупова (Османова) Кадрия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юсупова (Османова) Кадрия

Военная награда
Неизвестно
Юсипов Мухаммят красноармеец В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1914 Место призыва Кзыл-Октябрьский РВК, Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н Воинская часть 225 ... Показать все
Рождение ребёнка
25.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юсупова (Османова) Кадрия

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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