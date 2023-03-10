Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Ильич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Доремерин Федорович

Отец ребёнка: Федор Ильич

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Ефимий Федорович

Отец ребёнка: Федор Ильич

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Александра Федорвна

Отец ребёнка: Федор Ильич

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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