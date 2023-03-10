Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Ильич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Доремерин Федорович
Отец ребёнка: Федор Ильич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Ефимий Федорович
Отец ребёнка: Федор Ильич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Александра Федорвна
Отец ребёнка: Федор Ильич
Смерть
Неизвестно