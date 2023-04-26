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Козырь Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

05.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: Козырь Прасковия Андреевна

Рождение ребёнка
27.11.1936

Сын: Козырь Виктор Иванович

Мать ребёнка: Востротюк Клавдия Ефимовна

Рождение ребёнка
13.07.1938

Дочь: Козарь Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Востротюк Клавдия Ефимовна

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1940

Сын: Козырь Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Востротюк Клавдия Ефимовна

Смерть
05.05.1942

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