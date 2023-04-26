Козырь Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти05.05.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Рождение ребёнка
27.11.1936
Мать ребёнка: Востротюк Клавдия Ефимовна
Рождение ребёнка
13.07.1938
Дочь: Козарь Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Востротюк Клавдия Ефимовна
Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: Востротюк Клавдия Ефимовна
Смерть
05.05.1942