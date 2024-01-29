Вориводин Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.08.2006
Рождение ребёнка
18.12.2006
Дочь: Вориводина Анна Александровна
Мать ребёнка: Вориводина (Горбатенко) Мария Викторовна
Рождение ребёнка
30.07.2008
Сын: Вориводин Даниил Александрович
Мать ребёнка: Вориводина (Горбатенко) Мария Викторовна