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Вориводин Александр Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1983

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.08.2006

Жена: Вориводина (Горбатенко) Мария Викторовна

Рождение ребёнка
18.12.2006

Дочь: Вориводина Анна Александровна

Мать ребёнка: Вориводина (Горбатенко) Мария Викторовна

Рождение ребёнка
30.07.2008

Сын: Вориводин Даниил Александрович

Мать ребёнка: Вориводина (Горбатенко) Мария Викторовна

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