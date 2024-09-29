Торопова (Руденкова) Рахиль Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопова (Руденкова) Рахиль Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Руденков Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Торопов) Нина

Отец ребёнка: Торопов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гатчина(Сейчас Санкт Петербург) (Торопова (Костюкова)) Галина

Отец ребёнка: Торопов Иван Дмитриевич

Младше михаила, закончила институт в Москве и работала инженером. Жили в Гатчине, было двое сыновей: Валерий ( умер в 46 лет) и Дмитрий. Дмитрий живет с мамой в санкт петербурге
Рождение ребёнка
01.05.1926

Сын: Торопов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Торопов Иван Дмитриевич

Учился в Московском автородорожном интституте в Дмитрове
Смерть
1984
От онкологии?

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