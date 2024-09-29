Торопова (Руденкова) Рахиль Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Руденков Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Торопов) Нина
Отец ребёнка: Торопов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гатчина(Сейчас Санкт Петербург) (Торопова (Костюкова)) Галина
Отец ребёнка: Торопов Иван Дмитриевич
Младше михаила, закончила институт в Москве и работала инженером. Жили в Гатчине, было двое сыновей: Валерий ( умер в 46 лет) и Дмитрий. Дмитрий живет с мамой в санкт петербурге
Рождение ребёнка
01.05.1926
Отец ребёнка: Торопов Иван Дмитриевич
Учился в Московском автородорожном интституте в Дмитрове
Смерть
1984
От онкологии?