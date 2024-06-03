Роздухов Никандр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Бракосочетание
13.02.1867 ст.
Жена: Роздухова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Роздухова Лариса Никандровна
Мать ребёнка: Роздухова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Роздухов Николай Никандрович
Мать ребёнка: Роздухова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Роздухова Александра Никандровна
Мать ребёнка: Роздухова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Роздухов Дмитрий Никандрович
Мать ребёнка: Роздухова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Роздухов Владимир Никандрович
Мать ребёнка: Роздухова Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно