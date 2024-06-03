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Роздухов Никандр Алексеевич

Место рождения

Лещёвка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Роздухов Алексей Федорович

Мать: Роздухова Степанида Ивановна

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
13.02.1867 ст.

Жена: Роздухова Анна Федоровна

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Роздухова Лариса Никандровна

Мать ребёнка: Роздухова Анна Федоровна

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1873

Сын: Роздухов Николай Никандрович

Мать ребёнка: Роздухова Анна Федоровна

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Роздухова Александра Никандровна

Мать ребёнка: Роздухова Анна Федоровна

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1879

Сын: Роздухов Дмитрий Никандрович

Мать ребёнка: Роздухова Анна Федоровна

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1882

Сын: Роздухов Владимир Никандрович

Мать ребёнка: Роздухова Анна Федоровна

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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