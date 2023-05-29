Царинная Ирина Андреевна
Место рождения
Дата рождения03.04.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1977
Отец: Царинный Андрей Тарасович
Мать: Царинная Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
03.09.1993
Дочь: Царинная Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.02.1997
Сын: Царинный Томас Андреасович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.01.1998
Дочь: Царинная Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: не указан