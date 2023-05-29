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Царинная Ирина Андреевна

Место рождения

Севастополь, Украинская ССР

Дата рождения

03.04.1977

Пол

Женский

Добавил:

ИЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1977

Отец: Царинный Андрей Тарасович

Мать: Царинная Анна Иосифовна

Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
03.09.1993

Дочь: Царинная Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.02.1997

Сын: Царинный Томас Андреасович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.01.1998

Дочь: Царинная Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

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