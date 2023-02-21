(Тихонова) Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Сергеев Тимофей
Рождение ребёнка
09.03.1854
Сын: Тимофеев Артемий
Отец ребёнка: Сергеев Тимофей
Рождение ребёнка
01.07.1857
Сын: Тимофеев Иван
Отец ребёнка: Сергеев Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергеев Тимофей
Смерть
Неизвестно