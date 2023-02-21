(Тихонова) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тихонова) Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1821 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Сергеев Тимофей

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
09.03.1854

Сын: Тимофеев Артемий

Отец ребёнка: Сергеев Тимофей

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
01.07.1857

Сын: Тимофеев Иван

Отец ребёнка: Сергеев Тимофей

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Тимофей

Смерть
Неизвестно
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