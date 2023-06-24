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Барабаш Ольга Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.?

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.?

Дочь: Малашенко (Барабаш) Виктория Николаевна

Отец ребёнка: Барабаш Николай Иванович

Гуково, город Гуково, Ростовская область
Рождение ребёнка
24.01.?

Дочь: Туриченко (Барабаш) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Барабаш Николай Иванович

Гуково, город Гуково, Ростовская область
Рождение ребёнка
30.08.?

Дочь: Туриченко (Барабаш) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Барабаш Николай Иванович

Гуково, город Гуково, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барабаш Николай Николаевич

Отец ребёнка: Барабаш Николай Иванович

Гуково, город Гуково, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барабаш Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Барабаш Николай Иванович

Гуково, город Гуково, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барабаш Николай Иванович

Рождение ребёнка
21.03.1971

Дочь: Елютина (Барабаш) Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Барабаш Николай Иванович

Гуково, город Гуково, Ростовская область
Рождение ребёнка
14.02.1992

Дочь: Денисова (Барабаш) Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Барабаш Николай Иванович

Гуково, город Гуково, Ростовская область

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