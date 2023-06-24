Барабаш Ольга Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.?
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.?
Дочь: Малашенко (Барабаш) Виктория Николаевна
Отец ребёнка: Барабаш Николай Иванович
Рождение ребёнка
24.01.?
Дочь: Туриченко (Барабаш) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Барабаш Николай Иванович
Рождение ребёнка
30.08.?
Дочь: Туриченко (Барабаш) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Барабаш Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барабаш Николай Николаевич
Отец ребёнка: Барабаш Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барабаш Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Барабаш Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.1971
Дочь: Елютина (Барабаш) Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Барабаш Николай Иванович
Рождение ребёнка
14.02.1992
Дочь: Денисова (Барабаш) Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Барабаш Николай Иванович