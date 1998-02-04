(Никифоров) София Сергеевна 04.02.1998 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Никифоров) София Сергеевна

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Место рождения

Выборг, Ленинградкая, Russia

Дата рождения

04.02.1998

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

1963 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1998

Отец: Никифоров Сергей Борисович

Мать: (Наутова) Ирина Валентиновна

Выборг, Ленинградкая, Russia
Бракосочетание
15.04.2017

Муж: скрыто настройками приватности

Utah County, Utah, USA
Рождение ребёнка
08.10.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ogden, Utah, USA
Рождение ребёнка
15.08.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ogden, Utah, USA

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