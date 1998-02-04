(Никифоров) София Сергеевна
Место рожденияВыборг, Ленинградкая, Russia
Дата рождения04.02.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1998
Выборг, Ленинградкая, Russia
Бракосочетание
15.04.2017
Муж: скрыто настройками приватности
Utah County, Utah, USA
Рождение ребёнка
08.10.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ogden, Utah, USA
Рождение ребёнка
15.08.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ogden, Utah, USA