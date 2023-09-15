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Höckert (Höckert) Clara
Höckert (Höckert) Clara
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Herman Carlsson
1749 г.р.
Мать
Höckert (Sinius) Hedvig Margareta
1750 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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Биография
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Herman Carlsson
Мать:
Höckert Hedvig Margareta
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