Höckert (Höckert) Clara — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Höckert (Höckert) Clara

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1749 г.р.

Мать

1750 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Herman Carlsson

Мать: Höckert Hedvig Margareta

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