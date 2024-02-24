Тян Борис Бонхакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТян Борис Бонхакович

Тян Борис Бонхакович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юн Раиса Николаевна

Рождение ребёнка
04.05.1962

Сын: Тян Юрий Борисович

Мать ребёнка: Юн Раиса Николаевна

Рождение ребёнка
13.01.1971

Сын: Тян Александр Борисович

Мать ребёнка: Юн Раиса Николаевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.