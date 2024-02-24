Тян Борис Бонхакович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юн Раиса Николаевна
Рождение ребёнка
04.05.1962
Сын: Тян Юрий Борисович
Мать ребёнка: Юн Раиса Николаевна
Рождение ребёнка
13.01.1971
Мать ребёнка: Юн Раиса Николаевна
Смерть
Неизвестно