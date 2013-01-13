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Парфёнов Иван Александрович
Парфёнов Иван Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.01.2013
Пол
Мужской
Отец
Парфёнов Александр Николаевич
1984 г.р.
Мать
Парфёнова Людмила Владимировна
Дети
Не указаны
Добавил:
ак
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.2013
Отец:
Парфёнов Александр Николаевич
Мать:
Парфёнова Людмила Владимировна
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