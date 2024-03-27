(Ялалетдинова) Шамсегаян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ялалетдинова) Шамсегаян

Место рождения

д. Сугышлы, Лениногорский р-н

Дата рождения

1906

Дата смерти

13.03.1977

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Ялалтдин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садриев Аюп

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садриев Аюп

Рождение ребёнка
04.01.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садриев Аюп

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садриев Аюп

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садриев Аюп

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садриев Аюп

Рождение ребёнка
09.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садриев Аюп

Рождение ребёнка
09.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садриев Аюп

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садриев Аюп

Смерть
13.03.1977

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