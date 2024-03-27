(Ялалетдинова) Шамсегаян
Место рожденияд. Сугышлы, Лениногорский р-н
Дата рождения1906
Дата смерти13.03.1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Ялалтдин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Садриев Аюп
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
04.01.1934
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1943
Рождение ребёнка
09.08.1946
Рождение ребёнка
09.08.1946
Рождение ребёнка
1953
Смерть
13.03.1977