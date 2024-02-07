Сгибнев Андрей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСгибнев Андрей Александрович

Сгибнев Андрей Александрович

Место рождения

с. Владимировна Варненский район Челябинская область

Дата рождения

01.01.1933

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1933

Отец: Сгибнев Александр Дмитриевич

Мать: Сгибнева Лынова Марфа Григорьевна

с. Владимировна Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
23.05.1958

Сын: Сгибнев Александр Андреевич

Мать ребёнка: Сгибнева Короткова Таисья Кирилловна

г. Карталы Челябинская область
Рождение ребёнка
21.10.1959

Сын: Сгибнев Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Сгибнева Короткова Таисья Кирилловна

г. Карталы Челябинская область
Рождение ребёнка
18.12.1961

Сын: Сгибнев Валерий Андреевич

Мать ребёнка: Сгибнева Короткова Таисья Кирилловна

г. Карталы Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сгибнева Короткова Таисья Кирилловна

с. Владимировна Варненский район Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close