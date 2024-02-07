Сгибнев Андрей Александрович
Место рожденияс. Владимировна Варненский район Челябинская область
Дата рождения01.01.1933
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1933
с. Владимировна Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
23.05.1958
Сын: Сгибнев Александр Андреевич
Мать ребёнка: Сгибнева Короткова Таисья Кирилловна
г. Карталы Челябинская область
Рождение ребёнка
21.10.1959
Сын: Сгибнев Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Сгибнева Короткова Таисья Кирилловна
г. Карталы Челябинская область
Рождение ребёнка
18.12.1961
Сын: Сгибнев Валерий Андреевич
Мать ребёнка: Сгибнева Короткова Таисья Кирилловна
г. Карталы Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
с. Владимировна Варненский район Челябинская область