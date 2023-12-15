Андросик Дмитрий Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андросик Дмитрий Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андросик Герасим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Терешкович) Наталья Власовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Дмитриевна

Мать ребёнка: (Терешкович) Наталья Власовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: (Терешкович) Наталья Власовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Терешкович) Наталья Власовна

Смерть
Неизвестно

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