Андросик Дмитрий Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андросик Герасим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Дмитриевна
Мать ребёнка: (Терешкович) Наталья Власовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: (Терешкович) Наталья Власовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно