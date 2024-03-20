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Пастухова Анна Михайловна
Пастухова Анна Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1922
Пол
Женский
Отец
Пастухов Михаил Геннадьевич
1985 г.р.
Мать
Пастухова Инна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец:
Пастухов Михаил Геннадьевич
Мать:
Пастухова Инна
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