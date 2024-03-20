Пастухова Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастухова Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Пол

Женский

Отец

1985 г.р.

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Пастухов Михаил Геннадьевич

Мать: Пастухова Инна

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