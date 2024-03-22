Маринова (Крутикова) Вера Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маринова (Крутикова) Вера Станиславовна

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

1957

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Крутиков Станислав Сергеевич

Мать: Крутикова Екатерина Григорьевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маринов Стефко Иванов

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
1974

Муж: Маринов Стефко Иванов

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1976

Сын: Маринов Иван Стефков

Отец ребёнка: Маринов Стефко Иванов

Бракосочетание
Около 1980

Муж: Трифонов Милен М

Смерть
1991
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