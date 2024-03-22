Маринова (Крутикова) Вера Станиславовна
Место рождения
Дата рождения1957
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Рождение ребёнка
1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маринов Стефко Иванов
Бракосочетание
1974
Рождение ребёнка
1976
Сын: Маринов Иван Стефков
Отец ребёнка: Маринов Стефко Иванов
Бракосочетание
Около 1980
Муж: Трифонов Милен М
Смерть
1991