Геласимова Галасимова Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геласимова Галасимова Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ 1847 года Цурухайтуевской Николаевской церкви - 27 лет. (л. 431). ИВ 1853 года Цурухайтуевской Николаевской церкви - 31 год. (л. 99)
Бракосочетание
До ?.01.1841

Муж: Геласимов Егор Егорович Георгиевич

Чингильтуй, Калганский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Геласимов Иван Егорович

Отец ребёнка: Геласимов Егор Егорович Георгиевич

Чингильтуй, Калганский муниципальный район, Забайкальский край
ИВ 1847 года Цурухайтуевской Николаевской церкви - 6 лет. (л. 431). ИВ 1853 года Цурухайтуевской Николаевской церкви - 12 лет. (л. 99)
Рождение ребёнка
13.05.1845 ст.

Дочь: Геласимова Мария Егоровна

Отец ребёнка: Геласимов Егор Егорович Георгиевич

Чингильтуй, Калганский муниципальный район, Забайкальский край
Крестьянин Иван? (на самом деле Егор) Егоров Галасимов и законная жена его Анна Петрова, оба православнаго вероисповедания. 21.01 крещение. Восприемники: Отставной солдат Дмитрей Кузнецов, солдатская... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Геласимова Ирина Егоровна

Отец ребёнка: Геласимов Егор Егорович Георгиевич

Чингильтуй, Калганский муниципальный район, Забайкальский край
ИВ 1853 года Цурухайтуевской Николаевской церкви - 6 лет. (л. 99)
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Геласимов Николай Егорович

Отец ребёнка: Геласимов Егор Егорович Георгиевич

Чингильтуй, Калганский муниципальный район, Забайкальский край
ИВ 1853 года Цурухайтуевской Николаевской церкви - 3 года. (л. 99)
Смерть
Неизвестно
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