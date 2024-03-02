Геласимова Галасимова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1820
ИВ 1847 года Цурухайтуевской Николаевской церкви - 27 лет. (л. 431). ИВ 1853 года Цурухайтуевской Николаевской церкви - 31 год. (л. 99)
Бракосочетание
До ?.01.1841
Рождение ребёнка
Около 1841
Отец ребёнка: Геласимов Егор Егорович Георгиевич
ИВ 1847 года Цурухайтуевской Николаевской церкви - 6 лет. (л. 431). ИВ 1853 года Цурухайтуевской Николаевской церкви - 12 лет. (л. 99)
Рождение ребёнка
13.05.1845 ст.
Дочь: Геласимова Мария Егоровна
Отец ребёнка: Геласимов Егор Егорович Георгиевич
Крестьянин Иван? (на самом деле Егор) Егоров Галасимов и законная жена его Анна Петрова, оба православнаго вероисповедания. 21.01 крещение. Восприемники: Отставной солдат Дмитрей Кузнецов, солдатская... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Геласимова Ирина Егоровна
Отец ребёнка: Геласимов Егор Егорович Георгиевич
ИВ 1853 года Цурухайтуевской Николаевской церкви - 6 лет. (л. 99)
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Геласимов Николай Егорович
Отец ребёнка: Геласимов Егор Егорович Георгиевич
ИВ 1853 года Цурухайтуевской Николаевской церкви - 3 года. (л. 99)
Смерть
Неизвестно