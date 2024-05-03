Ерохина (Андриевских) Степанида Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андриевский Семен Авдеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1881 ст.
Дочь: Астафьева (Ерохина) Анастасия Савельевна
Отец ребёнка: Ерохин Савелий Ананьевич
Смерть
Неизвестно