Городенская Устинья Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГороденская Устинья Ананьевна

Городенская Устинья Ананьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Городенская Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Городенский Николай Васильевич

Ивница, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Городенская Параскева Николаевна

Отец ребёнка: Городенский Николай Васильевич

Ивница, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Городенский Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Ляхова (Городенская) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Городенский Николай Васильевич

Ивница, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Городенский Василий Николаевич

Отец ребёнка: Городенский Николай Васильевич

Ивница, Суджанский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.