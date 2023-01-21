Городенская Устинья Ананьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Городенская Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Городенский Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Городенская Параскева Николаевна
Отец ребёнка: Городенский Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Ляхова (Городенская) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Городенский Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Городенский Василий Николаевич
Отец ребёнка: Городенский Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно