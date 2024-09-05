Дмитрий Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Алексеев

Место рождения

Нюргечи, Комсомольский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нюргечи, Комсомольский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария? Иванова?

Рождение ребёнка
1839

Сын: Никандр Дмитриев

Мать ребёнка: Мария? Иванова?

Рождение ребёнка
15.01.1839

Сын: Тимофей Дмитриев

Мать ребёнка: Мария? Иванова?

Нюргечи, Комсомольский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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