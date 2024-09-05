Дмитрий Алексеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария? Иванова?
Рождение ребёнка
1839
Сын: Никандр Дмитриев
Мать ребёнка: Мария? Иванова?
Рождение ребёнка
15.01.1839
Сын: Тимофей Дмитриев
Мать ребёнка: Мария? Иванова?
Смерть
Неизвестно