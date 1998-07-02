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Лесовая Анастасия Сергеевна
Лесовая Анастасия Сергеевна
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Древо
Место рождения
Волгодонск
, город Волгодонск, Ростовская область
Дата рождения
02.07.1998
Пол
Женский
Отец
Лесовой Сергей Викторович
1972 г.р.
Мать
Лесовая (Гусарова) Алёна Геннадьевна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1998
Отец:
Лесовой Сергей Викторович
Мать:
Лесовая Алёна Геннадьевна
Волгодонск
, город Волгодонск, Ростовская область
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