Лесовая Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесовая Анастасия Сергеевна

Место рождения

Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область

Дата рождения

02.07.1998

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1998

Отец: Лесовой Сергей Викторович

Мать: Лесовая Алёна Геннадьевна

Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область
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