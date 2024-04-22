Абрамова (Бестемъянникова) Елизавета Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Бестемъянникова) Елизавета Владимировна

Место рождения

Холуй, Южский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бестемъянников Владимир Иванович

Мать: Бестемъянникова Евлампия Петровна

Холуй, Южский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Абрамов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Абрамов Михаил Федорович

Павлицы, Южский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Абрамов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Абрамов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
05.11.1936

Дочь: Маринина Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Абрамов Михаил Федорович

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