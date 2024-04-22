Абрамова (Бестемъянникова) Елизавета Владимировна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Сын: Абрамов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Абрамов Михаил Федорович
Павлицы, Южский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1924
Сын: Абрамов Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Абрамов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
05.11.1936
Дочь: Маринина Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Абрамов Михаил Федорович