Федченков Вячеслав Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федченков Вячеслав Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1951

Дата смерти

21.06.2011

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1951

Отец: Федченков Андрей Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1975

Дочь: Логинова Лариса Вячеславовна

Мать ребёнка: Федченкова Носикова Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
12.10.1979

Дочь: Федченкова Татьяна Вячеславовна

Мать ребёнка: Федченкова Носикова Любовь Андреевна

Смерть
21.06.2011
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