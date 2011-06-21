Федченков Вячеслав Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1951
Дата смерти21.06.2011
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1951
Отец: Федченков Андрей Семенович
Рождение ребёнка
02.09.1975
Дочь: Логинова Лариса Вячеславовна
Мать ребёнка: Федченкова Носикова Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
12.10.1979
Дочь: Федченкова Татьяна Вячеславовна
Мать ребёнка: Федченкова Носикова Любовь Андреевна
Смерть
21.06.2011