Пилипенко Константин Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1928
Дата смерти04.05.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1961
Рождение ребёнка
11.03.1965
Рождение ребёнка
08.08.1967
Дочь: Боннефуа (Пилипенко) Светлана
Мать ребёнка: Пилипенко (Григорьева) Вялентина Александровна
Смерть
04.05.1998