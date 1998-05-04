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Пилипенко Константин Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1928

Дата смерти

04.05.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1961

Сын: Пилипенко Михаил Константинович

Мать ребёнка: Пилипенко (Григорьева) Вялентина Александровна

Рождение ребёнка
11.03.1965

Дочь: Мешкова (Пилипенко) Татьяна Константиновна

Мать ребёнка: Пилипенко (Григорьева) Вялентина Александровна

Рождение ребёнка
08.08.1967

Дочь: Боннефуа (Пилипенко) Светлана

Мать ребёнка: Пилипенко (Григорьева) Вялентина Александровна

Смерть
04.05.1998

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