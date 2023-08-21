Виноградова Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1904

Сын: Виноградов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Виноградов Михаил

Взгляды, Волотовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Виноградов Яков Михайлович

Отец ребёнка: Виноградов Михаил

Взгляды, Волотовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Михаил

Смерть
Неизвестно
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