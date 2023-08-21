Виноградова Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.03.1904
Сын: Виноградов Иван Михайлович
Отец ребёнка: Виноградов Михаил
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Виноградов Яков Михайлович
Отец ребёнка: Виноградов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Виноградов Михаил
Смерть
Неизвестно