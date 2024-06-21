Соколова (Ситникова) Вера Васильевна
Место рождения
Дата рождения15.03.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.09.1876
Дочь: Соколова Ирина Вячеславовна
Отец ребёнка: Соколов Вячеслав Иванович
Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение
15.03.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1974
Сын: Соколов Алексей Вячеславович
Отец ребёнка: Соколов Вячеслав Иванович
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область