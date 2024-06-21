Соколова (Ситникова) Вера Васильевна 15.03.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соколова (Ситникова) Вера Васильевна

Место рождения

Щурово, Зарайский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

15.03.1952

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.09.1876

Дочь: Соколова Ирина Вячеславовна

Отец ребёнка: Соколов Вячеслав Иванович

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение
15.03.1952

Отец: Ситников Василий Петрович

Мать: Ситникова (Дудова) Ирина Дмитриевна

Щурово, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Вячеслав Иванович

Рождение ребёнка
19.09.1974

Сын: Соколов Алексей Вячеславович

Отец ребёнка: Соколов Вячеслав Иванович

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

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