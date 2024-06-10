Малахов Василий Дмитриев 1807 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМалахов Василий Дмитриев

Малахов Василий Дмитриев

Место рождения

д. Колесницы

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Малахов Дмитрий Иванов

Мать: Малахова Катерина Степанова

д. Колесницы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова Пелагея Архипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жена 1

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Малахова (Малахова) Елизавета Васильева

Мать ребёнка: Жена 1

д. Колесницы
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Малахова (Малахова) Анна Васильева

Мать ребёнка: Жена 1

д. Колесницы
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Малахова (Малахова) Авдотья Васильева

Мать ребёнка: Жена 1

д. Колесницы
Рождение ребёнка
1838

Сын: Малахов Константин Васильев

Мать ребёнка: Жена 1

д. Колесницы
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.