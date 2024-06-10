Малахов Василий Дмитриев
Место рожденияд. Колесницы
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
д. Колесницы
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жена 1
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Малахова (Малахова) Елизавета Васильева
Мать ребёнка: Жена 1
д. Колесницы
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Малахова (Малахова) Анна Васильева
Мать ребёнка: Жена 1
д. Колесницы
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Малахова (Малахова) Авдотья Васильева
Мать ребёнка: Жена 1
д. Колесницы
Рождение ребёнка
1838
Сын: Малахов Константин Васильев
Мать ребёнка: Жена 1
д. Колесницы
Смерть
Неизвестно